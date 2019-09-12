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На Западе возмущены роликом из Казани, где бомжа накормили роллами

Западные СМИ возмутил ролик, записанный в Казани. Сестры-близнецы Аделя и Алина Фатхеевы накормили бездомного роллами.

Девушки приняли участие в конкурсе #НамНеВсеРавно2019. В нем разыгрывались iPhone XR, Apple Watch Series 4, PlayStation 4.

На записи дамы в дизайнерской одежде встречают на улице бомжа, заказывают ему роллы и кормят палочками, пишет РИА Новости.

Журналисты изданий The Sun и Daily Mail назвали девушек высокомерными и не стремящимися на самом деле помогать бездомным.

Видео — РЕН ТВ

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