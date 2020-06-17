На Ярославскую область надвигаются ливни и грозы

Погодные аномалии, вызванные резким повышением температуры в Центральной России, проявятся и в Ярославской области.
В среду, 17 июня, главное управление МЧС по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение.
Согласно предупреждению спасателей, на смену жаре придёт резкая смена погоды. На регион обрушится гроза с порывистым ветром, ливнем, местами с градом.
Во избежание ЧС гражданам предлагается быть бдительными. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, по возможности отказаться от лишних перемещений и вождения автомобилей, — пишет Эхо76.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram