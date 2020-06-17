На Ярославскую область надвигаются ливни и грозы

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Погодные аномалии, вызванные резким повышением температуры в Центральной России, проявятся и в Ярославской области.

В среду, 17 июня, главное управление МЧС по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение.

Согласно предупреждению спасателей, на смену жаре придёт резкая смена погоды. На регион обрушится гроза с порывистым ветром, ливнем, местами с градом.

Во избежание ЧС гражданам предлагается быть бдительными. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, по возможности отказаться от лишних перемещений и вождения автомобилей, — пишет Эхо76.