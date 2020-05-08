На Урале зверски убили известного адвоката

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Сотрудникам полиции удалось задержать жителя Екатеринбурга, который подозревается в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что жертве нанесли порядка 40 ножевых ранений, а на руках и ногах мужчины были следы от веревки. Подробности пока что не разглашаются в интересах следствия. По предварительной версии, убийство совершено в ходе бытовой ссоры.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, проводятся следственные действия.

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