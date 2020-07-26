На Урале избили семью, которая отказалась платить за проход на пляж

Проводится проверка по факту инцидента, который произошел на Таватуе в Свердловской области. Как рассказала женщина, ее семью избили на территории кемпинга «Зеленый мыс», пишет портал «Е1.RU».

По ее словам, екатеринбуржцы приехали искупаться. Они отказались платить за проход к озеру, ссылаясь на правила кемпинга. При этом один из сотрудников сел в автомобиль и наехал на отца девушки, после чего началась драка.

«Он наехал на папу, я кинула ему в лицо бутылкой воды. После сотрудница шлагбаума вцепилась мне в волосы! Мужик бросился и начал избивать отца, мама пыталась оттащить женщину от меня. Мужик пинал отца, пока тот лежал без сознания. Мама достала телефон, чтобы начать снимать это на камеру. Но этот мужик увидел это и с разбега ударил маму в лицо», – утверждает женщина.

В результате мужчина сломал маме собеседницы нос. Из открытого перелома начала литься кровь. После этого он подбежал к ней и ударил в лицо.

«Удар пришелся в щеку и глаз, пошла кровь», – отметила потерпевшая.

На место происшествия выезжал отряд полиции. Опрашиваются все участники конфликта. Процессуальное решение будет принято по итогам разбирательства. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото — E1.RU