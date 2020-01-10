На Урале экс-полицейского осудят за секс с мальчиками

На территории Челябинского региона будет осужден экс-полицейский, работавший в ОМВД города Миасса. Мужчина является обвиняемым в совершении сексуальных преступлений с несовершеннолетними мальчиками.

Доказано, что правоохранитель виновен в преступных деяниях в отношении трех мальчиков в возрасте от 11-13 лет. Он узнал потерпевших через паблик в соцсети. На территории Златоуста он организовывал встречи с детьми и занимался с ними интимом, сообщает Знак.

Свою вину в совершении преступлений мужчина признал. Отметим, что у него есть супруга и двое детей.