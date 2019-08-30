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На тестах замечен обновленный Audi Q5

Фотошпионы запечатлели во время прохождения тестовых испытаний рестайлинговый Audi Q5. Дизайнеры решили обновить машину в угоду общему стилю марки, хотя кроссовер в нынешнем поколении был представлен всего лишь год назад.

На снимках обновленный Q5 позирует почти без камуфляжной пленки. Видно, что радиаторная решетка новинки будет больше, фары и облицовка тоже изменены, кроме того, могут быть доработаны крылья. Есть предположения, что изменятся также и задние фонари вместе с патрубками выхлопа. В салоне доработок ожидать не стоит, кроме, разве что, внедрения сенсорного дисплея на 10,1 дюйм.

Также в списке обновлений новые цвета отделки, переработка ПО для мультимедиа комплекса МMI. В технической части (двигатели, коробки передач) изменений не предвидится, сообщает 32cars.

Фото: motor.com.

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