На Кубани отец держал малолетнего сына на цепи

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Суд вынес приговор жителю села Великовечный Краснодарского края, который после развода с женой отнял у нее их общего сына и держал его на цепи. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, с июня по июль 2019 года мужчина неоднократно отводил 10-летнего ребенка в сарай и подсобку, где держал его на цепи, обмотав ее вокруг шеи мальчика. Отмечается, что 18 июля ребенку удалось выбраться из заточения и обратиться за помощью к людям.

Родители потерпевшего развелись в 2016 году. По словам матери мальчика, отец добился того, чтобы сын жил с ним.

«Мой бывший муж очень жестокий человек», – отметила она.

Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в сумме 100 тысяч рублей.