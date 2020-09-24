На Кубани мужчина зверски убил мать и ребенка

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины на Кубани, который подозревается в двойном убийстве, пишет «КП».

Страшная трагедия произошла в хуторе Чаплыгин. Сообщается, что 15 сентября были найдены тела 30-летней женщины и ее годовалого сына. Они стали жертвами ухажера сестры погибшей из-за того, что мама с младенцем мешали им сожительствовать.

По словам местных жителей, мужчина несколько дней планировал убийство. Он выслеживал жертву под окнами. Потом дождался пока сестра уедет, проник в дом и изрезал жертву, под нож попал и ребенок.

«Рассказывали, что он убил женщину на глазах у ребенка, потом кричащему мальчику воткнул лезвие в голову. Затем младенца пытался утопить в туалете, но не получилось. После этого он выкинул тело малыша в свинарник», – рассказали местные жители.

По версии следствия, мужчина нанес оппонентке не менее 14 ударов ножом по различным частям тела, а также не менее 10 ударов ее малолетнему сыну, убив их.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.