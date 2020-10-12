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На Камчатке женщина заказала киллеру убить свою знакомую из-за личной неприязни

Елена Лобанова

В Петропавловске-Камчатском женщина планировала убить свою знакомую из-за личной неприязни. Для этого она наняла киллера, сообщает СК по региону. 

Следствие выяснило, что подозреваемая с июня по октябрь 2020 года испытывала личную неприязнь к 53-летней знакомой. Из-за этого уроженка Узбекистана решила убить свою ненавистницу. Однако она не захотела «марать» свои руки, а поэтому решила нанять киллера. 

Тогда 56-летняя женщина обратилась за помощью к своему знакомому. Она предложила мужчине 100 000 рублей за убийство. Предполагаемый киллер согласился и потребовал первый взнос — 20 000 рублей. Вместе с первым гонораром злоумышленница рассказала знакомому все возможные сведения о жертве: где она может находиться, по каким маршрутам обычно ходит, как ее найти и прочие данные. 

Однако в какой-то момент мужчина осознал серьезность преступления и обратился в УМВД с заявлением о готовящемся преступлении. Правоохранительным органам он пообещал участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях. 

В начале сотрудникам полиции необходимо было убедиться в достоверности заявления. Для этого они попросили мужчину встретиться с заказчицей и разузнать все подробнее. На встрече женщина еще раз подтвердила свое намерение и выдала очередное вознаграждение в 25 000 рублей. При этом она попросила в качестве доказательства совершенного преступления предоставить ей мобильный телефон жертвы. 

Затем сотрудники правоохранительных органов совместно с киллером инсценировали убийство женщины. После этого мужчина встретился с заказчицей и предоставил ей фотографии с «места преступления». 

Тогда-то правоохранительные органы и задержали подозреваемую. Однако на допросе женщина отрицала свою причастность к совершению преступления. 

Женщину заключили под стражу и завели уголовное дело по статье «Приготовление к организации убийства по найму». 

— В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, кроме того, выясняется мотив совершенного преступления.  Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в ведомстве.

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