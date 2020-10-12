На Камчатке женщина заказала киллеру убить свою знакомую из-за личной неприязни

В Петропавловске-Камчатском женщина планировала убить свою знакомую из-за личной неприязни. Для этого она наняла киллера, сообщает СК по региону.
Следствие выяснило, что подозреваемая с июня по октябрь 2020 года испытывала личную неприязнь к 53-летней знакомой. Из-за этого уроженка Узбекистана решила убить свою ненавистницу. Однако она не захотела «марать» свои руки, а поэтому решила нанять киллера.
Тогда 56-летняя женщина обратилась за помощью к своему знакомому. Она предложила мужчине 100 000 рублей за убийство. Предполагаемый киллер согласился и потребовал первый взнос — 20 000 рублей. Вместе с первым гонораром злоумышленница рассказала знакомому все возможные сведения о жертве: где она может находиться, по каким маршрутам обычно ходит, как ее найти и прочие данные.
Однако в какой-то момент мужчина осознал серьезность преступления и обратился в УМВД с заявлением о готовящемся преступлении. Правоохранительным органам он пообещал участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях.
В начале сотрудникам полиции необходимо было убедиться в достоверности заявления. Для этого они попросили мужчину встретиться с заказчицей и разузнать все подробнее. На встрече женщина еще раз подтвердила свое намерение и выдала очередное вознаграждение в 25 000 рублей. При этом она попросила в качестве доказательства совершенного преступления предоставить ей мобильный телефон жертвы.
Затем сотрудники правоохранительных органов совместно с киллером инсценировали убийство женщины. После этого мужчина встретился с заказчицей и предоставил ей фотографии с «места преступления».
Тогда-то правоохранительные органы и задержали подозреваемую. Однако на допросе женщина отрицала свою причастность к совершению преступления.
Женщину заключили под стражу и завели уголовное дело по статье «Приготовление к организации убийства по найму».