На автора фейка про COVID-19 в Сети возбудили дело

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В Петербурге правоохранители завели административное дело против автора фейкового сообщения о якобы заразившихся COVID-19 в институте ФСБ. Об этом пишет РЕН ТВ.

Уточняется, что посты были опубликованы в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети ВКонтакте. Его администратором являлся Владимир Воронцов.

Теперь Воронцов является обвиняемым в размещении в Сети заведомо ложной информации, которая создает у интернет-пользователей мнение «об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». Подозреваемому грозит штраф размером до 100 000 рублей.