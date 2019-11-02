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На Алтае пьяный водитель сбил нетрезвого пешехода

Ночью в пятницу, 1 ноября, в районе дома №2 по улице Комсомольской в Усть-Коксе произошла серьезная авария. Об этом пишет портал «Новости Горного Алтая».

По предварительным данным, 27-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на автомобиле «ВАЗ-21150». Он совершил наезд на 18-летнего парня.

С полученными травмами молодой человек госпитализирован в районную больницу. Выяснилось, что он тоже был пьян.

По факту ДТП проводится административное расследование. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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