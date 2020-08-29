Мужчину прозвали «московским Дэвидом Блейном» за его фокусы в метро

Пассажиры столичного метрополитена прозвали одного гражданина «московским Дэвидом Блейном». Дело в том, что на камеру мужчина исполнял фокусы.

Его суперспособности засняли на видео и выложили в Сети. Ролик быстро стал резонансным.

При просмотре видеокадров можно заметить, как мужчина демонстрирует другим пассажирам метро кубик Рубика. После этого он прячет его в бумажный пакет, щелкает пальцами, а затем достает кубик уже собранным.

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Пользователи Сети были озадачены фокусом и восхитились способностями мужчины, сообщает РЕН ТВ.