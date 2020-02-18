Мужчину подозревают в убийстве 3-месячной дочери

15 февраля 2020 года на одной из улиц в городе Октябрьске Самарской области обнаружено тело 3-месячной девочки без признаков жизни. Тело ребёнка находилось в пакете. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



По уголовному делу была проведена судебно-медицинская экспертиза, из выводов которой следует, что смерть ребенка наступила из-за травмы в области головы. Допрошенный в качестве подозреваемого 34-летний отец девочки пояснил, что в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укачивал ребенка. В какой-то момент девочка выпала у него из рук, он поднял дочь и еще несколько раз прошелся с ней по комнате, но ребенок плакал и не успокаивался, Тогда подозреваемый ударил девочку по голове утюгом. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Скорую медицинскую помощь для ребенка никто не вызвал. Утром мать девочки обнаружила, что ребенок умер. Отец девочки положил тело ребенка в пакет и вынес на улицу.



Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. В ходе расследования уголовного дела будет также дана правовая оценка действиям матери ребенка, а также должностных лиц профильных служб, которые должны были осуществлять контроль за семьей. В настоящее время установлено, что мать погибшей девочки имеет троих детей, в отношении которых она лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртными напитками.



Следователь продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, предшествовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

