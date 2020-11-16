Мужчина зверски убил сына из-за того, что тот шумно играл в нарды

Возбуждено уголовное дело против 50-летнего жителя Хакасии, который обвиняется в убийстве 26-летнего сына, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 11 ноября. Сообщается, что молодой человек играл с женой в нарды в своей квартире. Проживающий с ним отец, который был пьян, стал ругаться на пару из-за шума во время игры. Между родственниками началась драка.

В итоге злоумышленник порезал сына ножом, наносил удары в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Отметим, что злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.