Мужчина застрелил отца на охоте под Томском

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Мужчина застрелил отца на охоте в Томской области. Он перепутал родственника с лосем. Правоохранители провели расследование и установили, что гражданин с отцом охотились в лесу на территории Александровского района.

Томич нарушил правила охоты и выстрелил из ружья в кусты по цели, которую он отчетливо не видел. Охотник подумал, что на расстоянии 60 метров от него располагался лось.

В результате произведенных выстрелов одной пулей был ранен отец охотника. Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался в лесу. Совершивший убийство мужчина признал свою вину в преступлении, он будет осужден. Как уточняет ГТРК Томск, по факту незаконной охоты на лосей также начато расследование.