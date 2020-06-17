Мужчина заставлял заниматься сексом дочь сожительницы в Петрозаводске

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Жителя Петрозаводска осудят за неоднократное изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом пишет портал «Регион Online».

Сообщается, что злоумышленник несколько раз заставлял школьницу заниматься с собой сексом. При этом девочка приходилась дочерью его сожительницы. Стражи порядка задержали педофила, возбуждено уголовное дело.

За изнасилование несовершеннолетней подозреваемый может отправиться в тюрьму на 15 лет.