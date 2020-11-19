Мужчина зарезал воспитательницу прямо в детском саду в Башкирии

Продолжается расследование дела по факту жуткого убийства в селе Старые Киешки в Башкирии, пишет портал «Kazan First».

Сообщается, что пьяный 49-летний мужчина пришел в детский сад, где его бывшая 47-летняя жена работала воспитателем. В порыве ревности злоумышленник несколько раз ударил ее ножом и попытался скрыться. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

Однако мужчине задержал учитель физкультуры находящейся по соседству школы. Школьники и воспитанники детского сада в момент убийства были в других помещениях здания. При этом они могли видеть жестокую расправу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого посадили под стражу.