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Новости мираПроисшествия

Мужчина зарезал воспитательницу прямо в детском саду в Башкирии

Никита Брыкин

Продолжается расследование дела по факту жуткого убийства в селе Старые Киешки в Башкирии, пишет портал «Kazan First».

Сообщается, что пьяный 49-летний мужчина пришел в детский сад, где его бывшая 47-летняя жена работала воспитателем. В порыве ревности злоумышленник несколько раз ударил ее ножом и попытался скрыться. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

Однако мужчине задержал учитель физкультуры находящейся по соседству школы. Школьники и воспитанники детского сада в момент убийства были в других помещениях здания. При этом они могли видеть жестокую расправу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого посадили под стражу.

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