Мужчина зарезал на работе обидчика своей коллеги

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В Северной столице работник цеха по пошиву спецовок заступился за женщину-коллегу и убил ее обидчика. Момент ЧП был заснят на видео и попал в распоряжение Life.ru.

При просмотре можно увидеть, как в цех заходит мужчина в черной одежде. Он наносит несколько ударов по лицу работавшей за швейной машинкой женщины. Уточняется, что нападавшим был брат потерпевшей. Он решил так наказать сестру за непослушание.

Коллеги пострадавшей девушки в стороне не остались. Они ринулись успокаивать буяна и оттаскивать его от сестры. Однако мужчина не унимался. Он яростно сопротивлялся, завязалась потасовка, во время которой один из работников цеха ударил ножом в грудь агрессивного мужчину. В итоге последний умер от полученного ранения.

Мужчина, который заступился за коллегу, спокойно дождался прибытия правоохранителей к месту ЧП. Он, не сопротивляясь, сдался полицейским.