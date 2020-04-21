Вторник, 21 апреля, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Мужчина зарезал на работе обидчика своей коллеги

Алексей Агеев

Банк «Открытие» и проект «Изоизоляция» переведут лайки в рубли и помогут подопечным Фонда Хабенского

Новости мира
Банк «Открытие» и проект «Изоизоляция» решили помочь тем, кто находится на вынужденном карантине не месяц, а практически всю жизнь: маленьким подопечным Благотворительного...
Узнать больше

СМИ: Парад Победы перенесут из-за COVID-19

Коронавирус мир
Кремль принял решение перенести Парад Победы. Мероприятие будет проходить не 9 мая, как обычно, а несколько позднее. Официально о...
Узнать больше

Мужчина избил ребенка и угрожал убить его семью

Новости мира
Правоохранительные органы задержали 28-летнего жителя Клина, который подозревается в избиении 15-летнего подростка, а также угрозе убийством его семьи. Об этом пишет РЕН...
Узнать больше
-

В Северной столице работник цеха по пошиву спецовок заступился за женщину-коллегу и убил ее обидчика. Момент ЧП был заснят на видео и попал в распоряжение Life.ru.

При просмотре можно увидеть, как в цех заходит мужчина в черной одежде. Он наносит несколько ударов по лицу работавшей за швейной машинкой женщины. Уточняется, что нападавшим был брат потерпевшей. Он решил так наказать сестру за непослушание.

Коллеги пострадавшей девушки в стороне не остались. Они ринулись успокаивать буяна и оттаскивать его от сестры. Однако мужчина не унимался. Он яростно сопротивлялся, завязалась потасовка, во время которой один из работников цеха ударил ножом в грудь агрессивного мужчину. В итоге последний умер от полученного ранения.

Мужчина, который заступился за коллегу, спокойно дождался прибытия правоохранителей к месту ЧП. Он, не сопротивляясь, сдался полицейским.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани коронавирусом больны 202 человека

Администрация
По данным на вторник, 21 апреля, коронавирус выявлен у 393 человек. Из них в Рязани проживают 202. В связи...
Узнать больше

В Рязани ребёнок выпал из окна

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, в Рязани ребёнок выпал из окна. Это произошло в посёлке Строитель на улице Качевской. После...
Узнать больше

Рязанские полицейские раскрыли ограбление супермаркета за час

Новости Рязани
В Рязани полицейские за час раскрыли ограбление супермаркета на улице Гоголя. Сотрудница магазина обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестный украл дорогостоящую...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани коронавирусом больны 202 человека

Администрация
По данным на вторник, 21 апреля, коронавирус выявлен у 393 человек. Из них в Рязани проживают 202. В связи...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирус выявлен у 33 детей

Коронавирус
По данным на вторник, 21 апреля, в Рязанской области выявлено 393 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. У 316 диагноз...
Узнать больше

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Коронавирус
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+