Мужчина воткнул пилку для ногтей в глаз приятелю Омске

Первомайский районный суд вынес приговор омичу, которого признали виновным в убийстве приятеля. Об этом пишет портал Om1.ru.

Инцидент произошел в августе прошлого года. По словам осужденного, мужчина украл у него деньги. После того, как просьба вернуть их была проигнорирована он схватил пилку для ногтей и воткнул ее в глаз друга.

После этого он еще несколько раз ударил соперника, вытащил из его кармана деньги, повалил на пол и избил ногами. От побоев мужчина скончался.

Суд приговорил злоумышленника к 8,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото — СуперОмск