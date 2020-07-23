Мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее годовалую дочь

В Подмосковье полицейские ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в лицо годовалому ребенку. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в Красногорске. По предварительной информации, мать гуляла с дочерью. В какой-то момент между женщиной и мужчиной завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в потерпевшую и ее ребенка.

Отметим, что девочка попала в больницу с химическим ожогом груди, спины, шеи и руки, а также ожогом конъюнктивы I степени.

По данному факту проводится проверка. Личность злоумышленника устанавливается.