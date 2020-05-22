Мужчина убил многодетную мать в Петербурге

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Гражданский муж избил до смерти многодетную мать. Она около суток ждала медпомощи и умерла в медучреждении. О ЧП рассказал ее брат.

Мужчина сообщил, что трагедия случилась ночью с 14 на 15 мая. Гражданин, с которым погибшая воспитывала пятерых детей, набросился на сожительницу и стал бить сковородой. При этом соседи слышали крики женщины, но бездействовали, потому что привыкли к подобному. На следующий день к соседке пришли дети избитой женщин7ы и попросили еды. Она накормила несовершеннолетних и сопроводила их домой, обнаружив побитую многодетную мать и разгромленную квартиру.

После этого потерпевшую отвезли в больницу. Врачи диагностировали множество ушибов на голове и теле, а также двустороннюю пневмонию. 16 мая пострадавшей не стало. Сперва сожителя женщины задержали, а затем отпустили. Брат погибшей считает, что полицейским стоит завести уголовное дело и проводить расследование, пишет РЕН ТВ.