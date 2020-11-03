Мужчина убил друга, изнасиловал его любовницу и 6-летнего ребенка

Порталу «KazanFirst» стали известны подробности убийства, которое произошло накануне в Набережных Челнах.

Сообщается, что 3 ноября местный житель выпивал в гостях у 38-летнего друга на улице 40 лет Победы. Во время застолья хозяин жилища повздорил с приятелем. Гость достал нож и ударил им жертву в шею, спину и грудь. Потерпевший скончался на месте.

Однако этого злоумышленнику показалось мало. После этого злоумышленник, угрожая, изнасиловал 35-летнюю сожительницу убитого в присутствии ее 6-летней дочери. Оставив жертву, мужчина переключился на ребенка.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Сотрудники ГИБДД задержали нападавшего, которым оказался 26-летний мужчина.