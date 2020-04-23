Мужчина убил девушку и замуровал ее в подвале под Вологдой

28-летний мужчина, работающий на хлебозваоде, задержан правоохранителями. Он является подозреваемым в убийстве 27-летней женщины. Она была его коллегой.
Расследование инцидента начали 19 апреля, когда в полицию обратилась гражданка, которая рассказала: у нее пропала дочь, работавшая в столовой Сямженского хлебозавода. 22 апреля сотрудники правоохранительных органов нашли труп женщины 1993 года рождения в подвале столовой. Тело почти полностью замуровали цементом.
На месте преступления был произведен детальный осмотр. в итоге были найдены следы убийства. Подозреваемым в совершении преступления оказался коллега убитой. Как полагают следователи, мужчина задушил женщину 4 апреля. Он сделал это в подвальном помещении, там же и спрятал труп.
Несколько дней подряд он писал сообщения с телефона жертвы, делая вид, что она уехала. По факту случившегося продолжается расследование. Решается вопрос о заведении уголовного дела, сообщает Лента.
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