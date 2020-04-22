Мужчина убил 9-месячную дочь в Казани

33-летний мужчина будет осужден в Казани. Он является подозреваемым в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщает «Регион Онлайн», 19 марта казанец купал свою 9-месячную дочь. Внезапно зазвонил телефон. Мужчина ушел говорить, лег с телефоном на диван и уснул. Спустя 30 минут его разбудил шум воды, которая лилась через край. В ванне была малышка.
Житель Татарстана попытался вернуть дочь к жизни, но сделать это не получилось. В итоге казанец был задержан. Свою вину он признал. Теперь его осудят.
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