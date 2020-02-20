Мужчина спрятал тело матери в бочке и сбежал от конвоя

Телеканал РЕН ТВ поделился фото жителя Ленинградской области, который подозревается в убийстве матери.

В понедельник, 17 февраля, в полицию Всеволожского района обратился экскаваторщик. Он рассказал, что неизвестный попросил его закопать бочку на территории бетонного завода в деревне Новосергиевке. Он нашел в ней тело женщины.

Выяснилось, что преступление мог совершить ее сын Алексей Толчин. Как пишет СМИ, он смог сбежать по дороге в суд. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».