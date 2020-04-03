Мужчина с катанами нападает на людей во Владивостоке

Алексей Агеев
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Мужчина, который вооружился двумя катанами (японские мечи), затерроризировал Владивосток. Гражданин держит в страхе целый район, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что мужик с катаной орудует в Ленинском районе. Второго апреля 2020 года его заметили на улице Нейбута. По словам очевидца, мужчина проследовал по детской площадке в многоэтажку, размахивая катанами. На нем были камуфляжный костюм и красная бандана.

Согласно первоначальным данным, опасный субъект проживает в данных дворах, однако точное место его обитания пока устанавливается. Приморец с катанами был замечен горожанами уже несколько раз, причем пару раз он уже успел совершить нападения. Сперва его жертвой стала женщина-продавец и автолюбитель, который смог спрятаться в машине. При этом нападавший успел скрыться до прибытия полицейских.

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