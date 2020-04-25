Мужчина представился гинекологом и провел интернет-осмотр женщины

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Женщина стала жертвой мошенника, который представился гинекологом и провел интернет-осмотр. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По словам потерпевшей, она не могла попасть на прием к гинекологу из-за коронавируса. На нее вышел некий Карапетян. Он представился специалистом с большим опытом и предложил провести осмотр виртуально.

Отмечается, что во время сеанса лжеврач попросил пациентку расположиться на кресле перед веб-камерой. Женщина отметила, что это длилось порядка 40 минут.

«Он все ракурс выбирал, чтобы ему лучше освещенность была, чтобы было лучше видно», – рассказала потерпевшая.

Сообщается, что теперь «врач» требует от женщины 200 тысяч рублей или же грозит опубликовать видео с ее участием в Сети. Пока выйти на след мошенника не удалось.