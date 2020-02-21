Мужчина переломал себе ребра и умер при загадочных обстоятельствах

Проводится проверка по факту гибели в карете скорой помощи 66-летнего мужчины, которого везли из Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где он находился последние две недели. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Известно, что у него были хронические заболевания, а также психические отклонения. Ему диагностировали многочисленные травмы: переломы ребер, пневмоторакс, ушибы различных частей тела.

Выяснилось, что криминального характера травмы не имеют. Специалистам предстоит установить, в результате чего мужчина получил смертельные травмы.