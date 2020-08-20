Мужчина обклеил всю Калугу порно-фото бросившей его девушки

Возбуждено уголовное дело по двум статьям в отношении 54-летнего жителя Калуги, который решил отомстить экс-возлюбленной. Об этом пишет портал «Kaluga News».

После прекращения отношений с девушкой мужчина изготовил листовки, содержащие фотографии интимного характера потерпевшей и телефон женщины. Злоумышленник обклеил ими подъезды, фонарные столбы и остановочные павильоны в городе. Кроме того, он выложил те же фото с номером телефона в соцсетях.

Отмечается, что мужчина использовал эротические фотографии, которые жертва сама ему прислала.

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По одной статье горе-любовнику грозит до двух лет тюрьмы, а по второй, за распространение порнографии, – до шести.