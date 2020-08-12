Мужчина на тракторе утонул в озере птичьего помёта

В Нижегородской области местный житель отправившийся на тракторе за грибами, утонул в озере из птичьего помёта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пруд, в который местная птицефабрика годами сливала отходы, находится недалеко от дома мужчины. По словам местных жителей, он очень хорошо знал местность и непонятно, почему оказался в яме с помётом.

Сообщается, что территория никак не огорожена и раньше даже не было никаких указателей на то, что это место опасно. Когда верхний слой помёта высыхает на солнце, он становится похож на земля, а под ним – провал глубиной 6 метров.

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После ЧП место происшествия обозначили лентой, кроме того, сделали насыпь. Птицефабрика своей вины в случившемся, по данным СМИ, не признаёт.

Сообщается, что утонувшего мужчину искали несколько дней. Сначала в зловонной жиже нашли трактор, но даже при помощи крана вытащить его с первого раза не смогли. Трос несколько раз обрывался. Спасателям удалось зацепить багром, а затем и поднять тело Евгения Фомичёва.

По факту смерти человека возбуждено уголовное дело. Местные жители говорят, что алкоголь он не употреблял, поэтому нельзя говорить о том, что мужчина виноват в своей смерти сам.