Мужчина изнасиловал, убил и выбросил в колодец школьницу

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании пропавшей в Домодедове несколько дней назад 15-летней школьницы, передает телеканал РЕН ТВ.

Речь идет о 20-летнем жителе Ульяновской области. По предварительной версии, ночью подозреваемый проводил время с потерпевшей на лавочке в сквере. Вскоре парочка поругалась. После этого молодой человек изнасиловал девушку, задушил ее и скинул тело в канализационный колодец.

Молодой человек признался в преступлении и показал следователям, где спрятал тело.

В злоумышленника подозреваемого возбуждено уголовное дело.