Мужчина изнасиловал девочку и похитил ее мать в Татарстане

Правоохранительным органам удалось спасти жительницу Казани, которую похитил бывший сожитель. Об этом пишет портал «Лайф».

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник изнасиловал не только саму женщину, но и ее 16-летнюю дочь. Инцидент произошел в поселке Юдино столицы Татарстана.

По предварительной версии, мужчина проник в квартиру, связал 13-летнего сына и 16-летнюю дочь бывшей сожительницы, угрожая применением насилия. Затем изверг изнасиловал девушку, после чего также надругался над их матерью и увез ее на машине в неизвестном направлении.

Отметим, что 44-летнего злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. При этом мужчина отрицает, что причастен к преступлениям.