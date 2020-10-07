Мужчина избил маленькую девочку во дворе в Новосибирске

Житель Новосибирска обвиняется в применении силы по отношению к школьнице. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что взрослый мужчина решил выяснить причину ссоры своих сыновей с девочками на детской площадке при помощи кулаков. В ответ на жалобы своих детей злоумышленник избил десятилетнюю школьницу.

Отец пострадавшей уточнил, что мужчина нанес ребенку две пощечины, после чего схватил за шарф и стал теребить девочку.

«Хорошо, прохожий мимо шел, вразумил его», – отметил отец девочек.

За свои действия мужчина так и не извинился, считая, что повел себя правильно.