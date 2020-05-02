Мужчина и полицейский устроили скандал в Новороссийске

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На набережной города Новороссийска местный житель и полицейский устроили скандал. Инцидент засняли на видео.

Кадры опубликованы на сайте gorod-novoross.ru. При просмотре можно заметить, что мужчина с продуктами в руках кричит полицейскому: «Не трогай меня! Я вышел из дома в «Магнит» за хлебом!». Однако правоохранитель не желает отпускать гражданина, а также требует у него паспорт. Однако возмущенный россиянин говорит, что у него при себе нет документа. И вопрошает, откуда же он его возьмет.

Чуть позднее мужчина с продуктами все же уходит от стража порядка и садится в машину, к которой подходит полицейский. На этом видео обрывается. Чем закончился скандал, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 23-летний парень устроил погоню со стрельбой в Кисловодске

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