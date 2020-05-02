23-летний парень устроил погоню со стрельбой в Кисловодске

Молодой водитель устроил «догонялки» с полицейскими в Кисловодске. 23-летний парень управлял российской легковушкой без прав.
Как сообщает РЕН ТВ, сотрудники ГИБДД остановили черный ВАЗ-2109, попытались открыть дверь машины, однако водитель хэтчбека резко тронулся и попытался скрыться. За нарушителем была организована погоня, которая завершилась лишь после того, как правоохранители произвели выстрелы в воздух и по колесам авто.
После инцидента автолюбитель и пассажиры машины были доставлены в полицейский отдел. При разбирательстве выяснилось, что 23-летний автомобилист был лишен права управления транспортным средством в 2017 году. После лишения он права восстанавливать не стал.
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