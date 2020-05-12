Муж выбросил жену-инвалида с седьмого этажа

В суд направлено уголовное дело по факту убийства жительницы Астрахани, которую выбросил из окна муж. Об этом пишет портал «Астрахань 24».
Инцидент произошел 2 сентября прошлого года в переулке Грановского. По словам очевидцев, из окна квартиры на седьмом этаже выпала 49-летняя женщин-инвалид. Сообщается, что она не могла самостоятельно передвигаться.
Выяснилось, что она поссорилась с 50-летним сожителем. В разгар конфликта злоумышленник выбросил жертву из окна. От полученных повреждений она скончалась на месте.
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