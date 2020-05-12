Вторник, 12 мая, 2020
12.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Муж выбросил жену-инвалида с седьмого этажа

Никита Брыкин

СМИ: В Москве парень застрелил своего возлюбленного и ранил его мать

Новости мира
На северо-западе Москвы мужчина выстрелил в своего возлюбленного из-за того, что мать парня узнала об их гомосексуальной связи. Женщина шантажировала партнёра своего...
Узнать больше

Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Культура
Скончался музыкант, один из основателей легендарной электронной группы  Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает «Российская газета».  О смерти коллеги...
Узнать больше

Муж выбросил жену-инвалида с седьмого этажа

Новости мира
В суд направлено уголовное дело по факту убийства жительницы Астрахани, которую выбросил из окна муж. Об этом пишет портал «Астрахань 24».
Узнать больше
-

В суд направлено уголовное дело по факту убийства жительницы Астрахани, которую выбросил из окна муж. Об этом пишет портал «Астрахань 24».

Инцидент произошел 2 сентября прошлого года в переулке Грановского. По словам очевидцев, из окна квартиры на седьмом этаже выпала 49-летняя женщин-инвалид. Сообщается, что она не могла самостоятельно передвигаться.

Выяснилось, что она поссорилась с 50-летним сожителем. В разгар конфликта злоумышленник выбросил жертву из окна. От полученных повреждений она скончалась на месте.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В среду в четырёх районах Рязанской области будут отключать электричество

Новости Рязани
В среду, 12 мая, в четырех районах Рязанской области будут проводиться плановые отключения электричества. График опубликован на сайте «Россети Центр и Приволжье...
Узнать больше

В Пенсионном фонде объяснили, кто и как может получить выплаты на детей

Коронавирус Рязань
В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин объявил о расширенных мерах поддержки семей с детьми. В Пенсионном фонде объяснили, кто и...
Узнать больше

Рязанцам напомнили о закрытии движения по улице Трудовой

Новости Рязани
Администрация Рязани напомнила жителям города о закрытии движения по двум улицам в посёлке Шлаковый.  С 11 мая по 17...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Пенсионном фонде объяснили, кто и как может получить выплаты на детей

Коронавирус Рязань
В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин объявил о расширенных мерах поддержки семей с детьми. В Пенсионном фонде объяснили, кто и...
Узнать больше

82-летнюю рязанку нашли живой после 12 суток, проведённых в лесу

Новости Рязани
29 апреля от полиции в отряд поступила заявка на поиск бабушки в посёлке Лесное Шиловского района. Сразу взяли её в работу, прозвонили родственников.
Узнать больше

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми

Новости мира
Согласно указу, с 1 июня этого года будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Актёры

Акценты
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они...
Узнать больше

5 фильмов о карьере и мотивации

Акценты
Завершаются большие майские праздники. Предлагаем встретить трудовые будни фильмами про работу, карьеру и мотивацию. И да, совсем скоро нас ожидают очередные длинные...
Узнать больше

Трудный 41-й: как в первый год войны работала Рязанская контора Госбанка

Акценты
Великая Отечественная война стала временем, когда от каждого человека, каждого предприятия, каждой отрасли требовалось собрать все силы. Работа без сна и отдыха,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+