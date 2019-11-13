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«Мухи, мыши и тараканы»: раскрыты условия приготовления самсы в Екатеринбурге

Бывшая сотрудница торгового павильона «Свежая самса» у Южного автовокзала показала условия приготовления еды на кухне. Она рассказала, что в помещении очень грязно, пишет портал «E1».

«Мухи летают по помещению, есть мыши. Здесь тараканы ходят до утра», – рассказала изданию автор видео.

На опубликованных кадрах видно, что продукты для заготовок лежат на полу в сетке, а мусорные корзины переполнены. Пол и стены покрыты пятнами жира, поверхность для приготовления пищи загрязнена.

Она добавила, что арендаторы не нанимают уборщицу в целях экономии. Хозяева павильона, в свою очередь, опровергли заявления бывшей сотрудницы.

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