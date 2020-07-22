Москвичку зверски убили за две недели до свадьбы

Вечером 21 июля в квартире в Колпачном переулке мать жениха нашла тело москвички. Через две недели молодые люди планировали сыграть свадьбу. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото с места событий.

Изувеченный труп д находился на кровати. У девушки, судя по всему, переломано все тело. На лице убитой не осталось живого места — оно перекошено из-за травм.

При этом жених убитой до сих пор не найден. По данным телеканала, последний раз его видели вместе с Мариной пару дней назад.

По словам матери, конфликтов у молодых никогда не было. Мужчина подрабатывал на стройках, убитая ранее трудилась администратором в магазине.