Москвич стрелял по прохожим прямо из окна дома

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Мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона на улице Строителей в Москве. В результате пострадали двое — мужчина и женщина. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

В ГУ МВД России по Москве подтвердили задержание мужчины. Квартиру злоумышленника брали штурмом. Он пытался отстреливаться через дверь и ранил сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленник также получил ранение.

По предварительный информации, он находится в тяжелом состоянии. Мужчина доставлен в больницу. Опубликовано видео с места случившегося.