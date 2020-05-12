Москвич совершил серию преступлений в стиле компьютерной игры

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы, который подозревается в совершении серии преступлений в центре города. Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами с места случившегося.

На кадрах видно, как агрессивный мужчина открывает дверь микроавтобуса, избивает водителя, требует от него деньги, после чего выбрасывает из салона и садиться за руль. Свидетелями преступления стали сотрудники полиции.

Сообщается, что правоохранители пытались преградить дорогу налетчику, который нажал на педаль газа. В итоге злоумышленник был задержан. Уточняется, что до этого инцидента мужчина обчистил и ударил ножом двух водителей.

Пользователи уже сравнили задержанного с героем популярной компьютерной игры GTA.

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