Москвич совершил серию преступлений в стиле компьютерной игры

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы, который подозревается в совершении серии преступлений в центре города. Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами с места случившегося.
На кадрах видно, как агрессивный мужчина открывает дверь микроавтобуса, избивает водителя, требует от него деньги, после чего выбрасывает из салона и садиться за руль. Свидетелями преступления стали сотрудники полиции.
Сообщается, что правоохранители пытались преградить дорогу налетчику, который нажал на педаль газа. В итоге злоумышленник был задержан. Уточняется, что до этого инцидента мужчина обчистил и ударил ножом двух водителей.
Пользователи уже сравнили задержанного с героем популярной компьютерной игры GTA.
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