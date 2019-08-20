На главную Новости мира Молодой таксист погиб в ДТП в Астрахани
Новости мираПроисшествия

Молодой таксист погиб в ДТП в Астрахани

В ночь с 19 на 20 августа в Астрахани случилось лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Без жертв не обошлось.

Сообщается, что Hyundai Accent (Яндекс.Такси) и Лада Калина не сумели разъехаться на перекрестке улиц Магистральной и Гагарина. По предварительной информации, виновником ЧП стал водитель Калины. Он пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал своим маневром столкновение с иномаркой.

По словам очевидцев, в результате лобового удара смертельные травмы получил молодой водитель такси. Он умер на месте происшествия. Кроме того, виновник и пассажир Лады были доставлены в реанимационное отделение больницы. Официальных данных об аварии пока что нет. Информация уточняется, сообщает Пункт А.

Фото: «Аварии Астрахань»

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани подорожали сосиски и сардельки

Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

С добрым утром! Обзор новостей 19 августа

Клещи продолжают кусать рязанцев

Житель Касимова убил и расчленил сына

В Клепиковском районе искали потерявшихся байдарочников

Рязанцев вновь предупредили о тумане

Жителя Рязани будут судить за попытку убийства

Медики рассказали о состоянии мотоциклиста, пострадавшего в ДТП у «Глобуса»

За неделю в Рязани отремонтировали 17 участков дорог

Рязанские волонтёры отправились на поиски 5-летней девочки в Нижегородскую область

В Рязани продолжается ремонт системы ливневой канализации

Жителя Рязанской области осудили за жестокое убийство знакомого

В Рязанской области отметили 400-летие города Спас-Клепики

В Рязанской области объявлен конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта

Двое пострадавших в ДТП на Солотчинском мосту находятся в тяжёлом состоянии

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Горно-Алтайске муж убил ревнивую жену

Пожилая женщина погибла в ДТП с фурой в Чехове

В Петербурге пьяный мужчина проломил череп своему другу