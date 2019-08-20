Молодой таксист погиб в ДТП в Астрахани

В ночь с 19 на 20 августа в Астрахани случилось лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Без жертв не обошлось.

Сообщается, что Hyundai Accent (Яндекс.Такси) и Лада Калина не сумели разъехаться на перекрестке улиц Магистральной и Гагарина. По предварительной информации, виновником ЧП стал водитель Калины. Он пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал своим маневром столкновение с иномаркой.

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По словам очевидцев, в результате лобового удара смертельные травмы получил молодой водитель такси. Он умер на месте происшествия. Кроме того, виновник и пассажир Лады были доставлены в реанимационное отделение больницы. Официальных данных об аварии пока что нет. Информация уточняется, сообщает Пункт А.

Фото: «Аварии Астрахань»