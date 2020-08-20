Молодой мужчина залез в дом через окно и надругался над пенсионеркой

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Башкирии, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера и разбое. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел вечером 18 августа в Октябрьском. В полицию обратилась 63-летняя женщина. По ее словам, знакомый проник в ее дом через окно и под угрозой ножа изнасиловал. После этого злоумышленник похитил у пенсионерки шесть тысяч рублей и скрылся.

На допросе мужчина дал признательные показания. Задержанный неоднократно судим: за тот же разбой, а также за кражу.