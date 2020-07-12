Молодежь устроила вечеринку в прицепе грузовика в Казани

Молодые люди устроили вечеринку в прицепе грузовика КамАЗ. Мероприятие, прошедшее в поселке Малые Клыки на территории Татарстана, было заснято на видео.

При просмотре кадров можно заметить, что девушки и парни танцевали в бассейне, установленном в прицеп. В какой-то момент из прицепа полилась вода.

В Сети клип вызвал большой интерес у пользователей. Одни одобрили выбор молодых людей, другие раскритиковали молодежь, пишет Вечерняя Казань.