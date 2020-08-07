Молодая девушка до смерти изнасиловала друга лопатой

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении 22-летней жительницы Омской области, которая обвиняется в двойном убийстве и изнасиловании. Об этом пишет газета «МК».

Сообщается, что в августе прошлого года в деревне Михайловке девушка у себя дома избила 37-летнего мужчину, который не желал уходить после совместного распития спиртного, и изнасиловала его черенком лопаты. В результате потерпевший скончался.

Женщина вытащила его бездыханное тело на улицу и бросила там. В октябре злоумышленница избила 31-летнего собутыльника за оскорбления в адрес ее отца.

Прокуратура требует приговорить обвиняемую к лишению свободы на 15 лет в колонии общего режима.