Многодетная семья ушла жить в лес, чтобы спастись от COVID-19

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В Артемовском районе Свердловской области многодетная семья решила уйти жить в лес в попытке защитить себя от заражения коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По словам жительницы поселка Буланаш, ее брат с супругой и тремя детьми ушли в лес и сутки не выходили на связь. Полицейские обнаружили их неподалеку от поселка Красногвардейский.

Как рассказал глава семья, они взяли с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой. В сообщении ведомства говориться, что дети спали на ветках под открытым небом. У одного из них нашли клеща.

Отметим, что детей отправили в центр социальной помощи, на их родителей было заведено административное дело.