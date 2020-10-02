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Новости мираПроисшествия

Многодетная мать била и морила голодом ребенка

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело против 32-летней матери в Волжском. Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию четверых детей, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что безработная дама злоупотребляла алкоголем, принимала посторонних мужчин в маленькой комнате общежития, где проживала вместе с детьми – дочерями 2 и 11 лет и сыновьями 4 и 9 лет.

Стражи порядка обратили внимание на антисанитарию в комнате – там разбросаны вещи, водятся тараканы и клопы. Дети неопрятны, не обеспечены питанием, питьем и чистой одеждой. Гулять малышам разрешалось только ночью во дворе или по коридорам общежития.

По словам соседей, мать неоднократно избивала детей за любые провинности и ругалась на них матом. Ее могут лишить родительских прав.

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