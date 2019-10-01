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Mitsubishi выпустил спецверсию внедорожника Pajero Sport под «Терминатора»

Японский автомобильный концерн Mitsubishi выпустил специальную комплектацию внедорожника Pajero Sport. Уникальная версия появилась в продаже в честь выхода нового фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Базой для стилизованной модификации стала версия Instyle, которая комплектуется турбированным дизельным двигателем с объемом в 2.4 литра и мощностью в 181 л.с. в паре с агрегатом трудится АКПП. Отличительными чертами спецверсии Pajero Sport стали уникальные логотипы на кузове и в салоне, название модели на капоте, накладки на бамперах и дверях, расширители колесных арок, хромированный наконечник на выхлопной трубе и спойлер на двери багажника.

За дополнительные стилистические изыски придется доплачивать 111 тысяч рублей. В таком случае Pajero Sport обойдется в 3 млн 16 тысяч рублей, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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