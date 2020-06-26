Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей

- Advertisement -

Минздрав РФ собирается отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей. Текст приказа размещён на портале проектов нормативно-правовых актов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее планировалось, что новые правила вступят в силу с 1 июля 2020 года, теперь же они будут перенесены на 1 января 2021 года. Агентство уточняет, что сдавать анализы на употребление спиртного будет необходимо только в том случае, если врач выявит признаки заболевания.

Напомним также, что новый порядок медицинского освидетельствования для получения водительских прав собирались ввести с 22 ноября 2019 года. Тогда это решение вызвало огромный ажиотаж – люди, опасаясь серьёзного подорожания, выстраивались в очереди. В том числе и в Рязани. После этого было принято решение отложить изменения и провести анализ ситуации.