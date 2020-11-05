Минздрав назвал список лекарств для лечения коронавируса дома

Министерство здравоохранения РФ обновило список лекарств для лечения COVID-19 дома. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, врачи рекомендуют принимать фавипиравир. В России он выпускается под названиями «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир».

Данное лекарства разработали японцы в далеком 2002 году. Тогда он применялся для лечения гриппа. При этом многие врачи не спешат выписывать своим пациентам фавипиравир. Они считают, что эффективность препарата пока не доказана, ведь для этого нужны более глубокие исследования. Однако доцент РязГМУ Людмила Твердова уверена, что лекарство действительно помогает.

— С «Арепливиром» мы имеем дело, как только он появился. Сотрудники кафедры инфекционных болезней первыми приняли пациентов с COVID-19. А с сентября мы отслеживаем данные областной больницы. К тому же, у нас есть представление о работе препарата и с практической, и с научной точек зрения. Дело в том, что мои коллеги из университета участвовали в клинических испытаниях, — заверяет эндокринолог высшей категории.

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Стоимость препарата — 5 500 рублей. Однако найти его удается не всем. А тем, кто находит, не всегда его продают, ведь лекарство отпускается по рецепту врача.

Но в минздраве предусмотрели и этот пункт: фавипиравир будут выдавать бесплатно всем зараженным COVID-19, которые лечатся амбулаторно. На эти цели правительство выделило 5 млрд рублей.