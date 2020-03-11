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Минюст не будет повышать штрафы для водителей

Денис Новак

Сотрудники Минюста России не намерены увеличивать размер штрафных санкций для водителей. Напомним, что штрафы хотели увеличить в новом КоАП.

Однако замглавы министерства Денис Новак заявил, что повышения взысканий не будет. По словам политика, штрафы будут находиться на прежнем уровне. Объясняется такая позиция просто: размер штрафов не решит проблему аварийности, сообщает РЕН ТВ.

– Мы приняли решение оставить при внесении в правительство РФ доработанной версии КоАП размер штрафов для автомобилистов такими же, как предусматривает действующая версия кодекса, – отметил Новак.

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